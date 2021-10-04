В Томске в середине октября ожидается до +12, зима придет в конце месяца

В октябре столбики термометров в Томске могут дойти до отметки +12, но зима все равно придет в конце этого месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температурный фон октября в Томской области будет в пределах нормы, как и количество осадков, сообщили синоптики.

Так, в первой декаде месяца столбики термометров будут опускаться ночью до -3 градусов (при прояснениях до -10°С), днем преобладающая температура будет от 0 до +5°С , в конце декады может быть ее повышение до +2, +7°С. Во второй и третьей декадах ночью прогнозируется от +1, +6 до 0, -5°С, днем от +7, +12 до 0, +5°С.

Осадки в виде мокрого снега и дождя (в третьей декаде преимущественно в виде снега) предполагаются в большинстве дней первой и третьей декады и в отдельные дни второй декады. В целом, их количество будет около нормы.

Что касается залегания снежного покрова, в Томске начало зимы ожидается, приблизительно, 28 октября – это средняя дата. В северных районах области снежный покров может окончательно установиться раньше, в южных – позднее: синоптики называют интервал дат с 22 по 30 октября.