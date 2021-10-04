Многодетного томича суд приговорил к 200 часам отработки за кражу 8 тысяч рублей

Томич, оформив возврат части ремонтно-отделочных материалов продавцу, присвоил себе 8 тысяч чужих рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский райсуд Томска вынес обвинение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя областного центра, который признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Осенью 2020 года мужчина договорился с потерпевшим о выполнении ремонтно-отделочных работ в его квартире. Ссылаясь на большой опыт работы и наличие профессиональных знакомств, мастер обещал самостоятельно приобрести необходимые материалы со скидкой. Заказчик принял предложение и перечислил более 13 тыс. рублей, которые подсудимый потратил на приобретение нужных товаров. Однако в тот же день мастер оформил возврат части покупок, обратив таким образом в свою пользу 8 тыс. рублей, - пояснили в облпрокуратуре.

В ведомстве добавили: с учетом данных о личности виновного, который имеет на иждивении многодетную семью, признал вину и раскаялся в содеянном, суд приговорил томича к 200 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.