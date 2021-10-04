В Томской области стартовал конкурс среди инвалидов «Абилимпикс»

Люди с ОВЗ и инвалиды вот уже несколько лет подряд принимают участие в конкурсе профессионального мастерства "Абилимпикс". Фото пресс-службы администрации Томской области.

Как сообщили в администрации региона, 4 октября в Томской области стартовал отборочный этап VII Национального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

В облдепартаменте профессионального образования уточнили, что соревнования пройдут по 23 компетенциям. Победители отборочного этапа в каждой из них затем примут участие в финале VII Национального чемпионата «Абилимпикс»: он состоится в Москве с 15 по 19 ноября. Всего за право участвовать в нем в стране сейчас борются примерно 2 500 участников. Столичный этап пройдет по 47 основным компетенциям в очном формате и 31 компетенции в очно-дистанционном формате на базе образовательных организаций в субъектах РФ.

Также специалисты добавили, что в состав сборной нашего региона вошли 27 участников – это 5 школьников, 19 студентов и 3 специалиста. Соревнования пройдут на 15 площадках образовательных организаций Томской области и завершатся 17 октября.