О завышении аптечных цен на жизненно необходимые лекарства томичи могут сообщать органам власти

Для контроля за ценообразованием на жизненно необходимые лекарства в Томской области создан особый интернет-ресурс. Цены можно проверить, а в случае их завышения обратиться в региональный департамент лицензирования и госконтроля. Фото Владимира Погудина, пресс-служба ОНФ.

Для профилактики, выявления и пресечения завышения предельной розничной цены на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), был создан сервис проверки предельных розничных цен на лекарственные препараты, который позволяет определить «правильность» установленной аптекой предельной розничной цены на лекарства из перечня ЖНВЛП и оперативно сообщить о правонарушении в контрольно-надзорный орган. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщается на сайте мэрии.

Уточняется, что ресурс доступен по ссылке (https://aptekacontrol.gov70.ru), а также на сайте департамента лицензирования и регионального государственного контроля в разделе «Актуальное», подраздел - «Проверка цены лекарственного препарата».

Добавляется: о завышенных ценах на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, можно консультанту департамента Ларисе Пушкаревой по телефону 8 (3822) 2793-23, либо лично по адресу г. Томск, ул. Белинского, 19, каб. 11, а также в письменном виде согласно образцу на сайте департамента во вкладке «Государственный контроль за применением цен на лекарственные препараты».