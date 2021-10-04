Площадь глубинного тления мусора на полигоне ТКО в Томске возросла втрое

Это фото сделано на полигоне ТКО возле Сурово-Сухоречье. Проблема утилизации мусорных свалок для Томска и области актуальна, и, пожалуй, настало время обратить на это пристальное внимание. Фото: пресс-служба мэрии Томска.

Чтобы прекратить тление на мусорном полигоне возле села Сурово-Сухоречье, городу нужны дополнительные ресурсы, сообщают городские власти. По словам Вячеслава Черноуса, вице-мэра по благоустройству, площадь глубинного тления полигона увеличилась втрое, но вот ресурсов, чтобы оперативно локализовать очаг, у «Спецавтохозяйства» (САХ) в данный момент не хватает.

Недавно на заседании городского комитета по бюджету, экономике и собственности прозвучала информация о том, что УМП «Спецавтохозяйство» необходимо дополнительно 9,6 млн рублей для ликвидации тления на томском полигоне ТКО. На создание глиняного замка с мая этого года предприятие потратило 1,6 млн рублей, но работы выполнены лишь частично.

Вячеслав Черноус отметил, в частности: надеяться на то, что зимой полигон перестанет тлеть из-за низких температур, не следует.

«Очаг находится на глубине 3 м, а снег, как известно, пропускает кислород. Так что, тлеть полигон будет даже в мороз. Чтобы создать глиняный замок по всему периметру этого участка, необходима дополнительная спецтехника. Пока в распоряжении города только бульдозер и несколько самосвалов САХ. Работы проводятся, но медленно. Ликвидировать очаг тления на полигоне нужно оперативнее, чтобы, в том числе, сохранить бюджетные средства, которые сейчас идут на уплату штрафов», - пояснил заместитель мэра по благоустройству.

Проблемы с утилизацией отходов ТКО для региона не такое уж редкое событие. Ранее мы сообщали, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – компания «ТКС» - отказался вывозить мусор из нескольких районов Томской области. По мнению представителей власти, главы муниципалитетов вправе объявлять режим локальной ЧС для того, чтобы оперативно решить проблемы с вывозом мусора.