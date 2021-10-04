До конца 2021 года на остановке «ЦУМ» в Томске установят современный чугунный павильон

Временно для удобства пассажиров, ожидающих автобусы и троллейбусы, около Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске до конца этого года установят новый чугунный павильон на остановке «ЦУМ», сообщает tekegram-канал мэрии Томска.

«На остановке «ЦУМ» на пр. Ленина в Томске до конца года будет установлен современный чугунный павильон», - говорится в сообщении.

Уточняется, что временно для удобства пассажиров, ожидающих автобусы и троллейбусы, около Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций (пр. Ленина, 125а) смонтирован типовой антивандальный автопавильон со скамейкой и урной.

Ранее сообщалось, что по требованию ГИБДД перенесена остановка общественного транспорта «ЦУМ» ближе к пер. 1905 года. Здесь же оборудовали безопасный заездной карман.

Также напомним, что возле самого центрального универмага появится комфортная зона отдыха для томичей.