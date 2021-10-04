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Общество4 октября 2021 7:34

В Томске на Комсомольском водители не могут проехать по одной полосе из-за рассыпанного щебня

Автомобилисты жалуются в соцсетях на затрудненный проезд
Ксения Высотина
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В Томске на Комсомольском водители не могли проехать по одной полосе из-за рассыпанного щебня. Видео: Комсомольская правда

В Томске в понедельник. 4 октября, в соцсетях стали появляться жалобы на затрудненный проезд на Комсомольском в сторону бывшего Дома книги.

- Проспект Комсомольский, направление к бывшему Дому книги. На светофоре улица Сибирская — Комсомольский рассыпана куча щебня. Нет предупреждающих знаков, - поделился недовольством один из водителей.

В пресс-службе мэрии отреагировали на жалобы и дали свой комментарий.

- Если с помощью видеофиксатора удалось установить того, кто рассыпал щебень, то можно привлечь ответственного за этот инцидент, если зачинщика найти будет сложно, то будет убирать «ТомскСАХ» в рамках санитарного содержания этой дороги, - рассказали в администрации города.