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Общество4 октября 2021 7:04

В Томске 4 октября пройдет шестой «открытый прием» главврачей

Томичи смогут задать любые интересующие вопросы специалистам
Ксения Высотина
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До конца этого года запланировано еще два подобных приема.

До конца этого года запланировано еще два подобных приема.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в понедельник, 4 октября, состоится открытый прием главврачей медучреждений региона, сообщает пресс-служба областной администрации.

«4 октября с 17:00 до 19:00

Уточняется, что это уже шестой «открытый прием», предыдущий прием прошел 6 сентября, тогда к врачам обратилось почти 40 жителей региона.

Отмечается, что до конца этого года запланировано еще два подобных приема. Они пройдут 15 ноября и 10 декабря, как они пройдут будет завесить от эпидемиологической обстановки.

Добавим, что первый «открытый прием» прошел в 2016 году, за все время уже прошло 28 приемов. Врачи смогли помочь 1 677 жителям региона.