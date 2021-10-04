В Томской области налоговые органы выдали почти 900 сертификатов электронной подписи

В коммерческих удостоверяющих центрах (при условии, что они являются аккредитованными) будут выдаваться КСКПЭП только физическим лицам, в том числе действующим от имени организации по доверенности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томкой области за три месяца в налоговых инспекциях, предпринимателями и нотариусами было получено 872 квалифицированных сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП). Об этом сообщает региональный УФНС.

«Новыми функциями по выдаче КСКПЭП налоговая служба наделена с 1 июля текущего года. Для этих целей начал свою работу Удостоверяющий центр ФНС России. С начала 2022 года указанная выше категория налогоплательщиков сможет получать электронные подписи исключительно в ФНС», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в коммерческих удостоверяющих центрах (при условии, что они являются аккредитованными) будут выдаваться КСКПЭП только физическим лицам, в том числе действующим от имени организации по доверенности.

Добавляется, что Директор юридического лица оформляет КСКПЭП бесплатно. Для записи ключа заявитель должен предоставить USB-носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК или ФСБ, а также паспорт и СНИЛС.