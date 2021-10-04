За неделю в Томской области на дорогах было выявлено более 13 тыс нарушений

После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается. Фото: Ксения Высотина

Каждый день на дорогах Томска осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа. Об этом нам напоминает пресс-служба областного УМВД.

Как уточняет полиция, за прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 13 792 нарушения, также более 12 тыс - нарушения скоростного режима.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют томичам соблюдать Правила дорожного движения.