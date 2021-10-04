ТУСУР И СибГМУ смогли пройти на 2-й этап программы "Приоритет 2030"

Цель программы — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания. Фото: Ксения Высотина

В Томске в воскресенье, 3 октября, команда ТУСУРа и СибГМУ смогла выступить в Минобрнауки РФ с защитой своих программ развития "Приоритет 2030". Два крупных вуза прошли во 2-й этап, об этом сообщили ректоры университетов в своих telegram-каналах.

«Наш университет претендует на получение специальной части гранта по направлению "Территориальное или отраслевое лидерство". Сегодня отрасли, в которых мы сильны, имеют стратегически важное значение. Космос, микроэлектроника, связь, IT, инфобез и среди новых – технологии для медицины», - говорит ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Рулевский поблагодарил своих партнеров и администрацию Томкой области за поддержку на защите. Также добавил, что в их команду вошел директор ведущего космического предприятия - "Информационных спутниковых систем имени М.Ф. Решетнева" Николай Тестоедов.

А вот ректор медицинского вуза Евгений Куликов, рассказал, что во втором этап университет создаст новую сред подготовки кадров, которая в свою очередь сможет отражать технологическую направленность развития здравоохранения.

-Медицине нужны те, кто может критически отнестись к технологиям, предлагать, понимать ограничения их применения… Наши стратегические проекты – это трансформация направлений подготовки СибГМУ, которая невозможна без глобального исследовательского фокуса, инфраструктурной площадки для апробации и новой образовательной программы, - комментирует ректор СибГМУ.

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой поддержать заявки пяти томских университетов на участие в новой федеральной программе «Приоритет-2030».