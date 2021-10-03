В Томске выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

За сутки в Томской области коэффициент распространения инфекции не снизился, он составляет 1,03. В коечном фонде свободно чуть больше 27% мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 3 октября 2021 года, в Томской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 43 931 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 769 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,03. В коечном фонде свободно 27,2% мест.

За последние сутки в стране выявлено 25 769 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 890 пациентов скончалось, 18 826 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 511 026 человека, 207 255 скончались, 6 672 767 выздоровели.