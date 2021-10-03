За большую взятку чиновница из Асина Томской области может получить срок до 6 лет и крупный штраф

Без малого 100 000 рублей взятки получила госслужащая за помощь во внеочередном оформлении земельных участков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Зырянского района Томской области утвердила обвинение по уголовному делу 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили: по версии следствия, в 2017 – 2019 годах сотрудница Асиновского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области получила взятку от одного из постоянных получателей услуг Росреестра. Деньги в сумме 99, 5 тыс. рублей были перечислены на ее банковский счет.

За что чиновница получила круглую сумму? Как пояснили в облпрокуратуре, она приняла вне очереди документов и затем устроила беспрепятственную ускоренную госрегистрацию перехода права собственности по сделкам с земельными участками граждан, интересы которых представлял взяткодатель.

Уточним, что действия граждан, предусмотренные ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере», наказываются штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Добавим, уголовное дело направлено для рассмотрения в Зырянский районный суд Томской области.