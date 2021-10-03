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Происшествия3 октября 2021 8:47

За большую взятку чиновница из Асина Томской области может получить срок до 6 лет и крупный штраф

Специалист Управления госрегистрации помогла незаконно оформить землю
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Без малого 100 000 рублей взятки получила госслужащая за помощь во внеочередном оформлении земельных участков.

Без малого 100 000 рублей взятки получила госслужащая за помощь во внеочередном оформлении земельных участков.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Зырянского района Томской области утвердила обвинение по уголовному делу 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили: по версии следствия, в 2017 – 2019 годах сотрудница Асиновского межмуниципального отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области получила взятку от одного из постоянных получателей услуг Росреестра. Деньги в сумме 99, 5 тыс. рублей были перечислены на ее банковский счет.

За что чиновница получила круглую сумму? Как пояснили в облпрокуратуре, она приняла вне очереди документов и затем устроила беспрепятственную ускоренную госрегистрацию перехода права собственности по сделкам с земельными участками граждан, интересы которых представлял взяткодатель.

Уточним, что действия граждан, предусмотренные ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере», наказываются штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Добавим, уголовное дело направлено для рассмотрения в Зырянский районный суд Томской области.