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Недвижимость3 октября 2021 5:33

Погода в Томске 3 октября 2021 – порывистый ветер и дождь со снегом

Прогноз синоптиков на воскресенье
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Сейчас за окном +1, пасмурно, дождя нет. Холодно. Днем Гидрометцентр прогнозирует осадки в виде дождя и мокрого снега. Одевайтесь по погоде, не забывайте о СИЗ в местах массового пребывания людей и будьте здоровы.

Сейчас за окном +1, пасмурно, дождя нет. Холодно. Днем Гидрометцентр прогнозирует осадки в виде дождя и мокрого снега. Одевайтесь по погоде, не забывайте о СИЗ в местах массового пребывания людей и будьте здоровы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным томских метеорологов, 3 октября в областном центре будет облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура в течение дня +3, +5 градусов.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По северо-востоку воскресенье пройдет без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +1, +6 °С.

По прогнозам синоптиков, в Томске и области в следующие два рабочих дня средняя температура воздуха днем составит +6 градусов. Осадки, предположительно, выпадут в середине недели.