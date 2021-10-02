В Томской области от коронавируса за сутки скончались еще трое человек

В Томской области общее число умерших от коронавируса на данный момент составляет 568 человек. Фото: пресс-служба Томского облздрава.

Сегодня, 2 октября 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась во вторник на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 568 человек.

Также в Томской области выявлено 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 43 842 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 62 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 716 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,06. В коечном фонде свободно 18,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 25 219 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 886 пациентов скончалось, 17 368 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 560 767 человек, 209 028 скончались, 6 635 485 выздоровели.