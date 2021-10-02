Пьяный водитель без прав на трассе в Томской области попал в больницу после выезда на «встречку»

Без прав и в нетрезвом состоянии сел за рул водитель, виновный в ДТП на трассе Стрежевой-Нижневартовск. Фото пресс-службы УМВД России по Томской области.

В 7.30 2 октября на трассе Стрежевой - Нижневартовск столкнулись два автомобиля. По информации управления МВД по Томской области, водитель одного из них был пьян и не имел удостоверения на право управлять машиной. Он выехал на встречную полосу движения, нарушив ПДД.

- Водитель 1987 года рождения, находясь в состоянии опьянения и не имея права управления транспортными средствами, двигался на автомобиле Kиa Сид в сторону Нижневартовска. По предварительным данным, он, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим автомобилем, двигавшемся во встречном направлении под управлением водителя 1977 года рождения, - отметили в ведомстве.

По имеющимся сведениям, авария случилась в районе 30-го километра автодороги Стрежевой – Нижневартовск в половине восьмого утра. В результате столкновения водителя и 36-летнюю пассажирку Kиa Сид доставили в медицинское учреждение.

Ранее мы сообщали, что утром 2 октября на путепроводе в Томске также произошло ДТП. В нем участвовало 3 автомашины, водителей двух иномарок также транспортировали в больницу.