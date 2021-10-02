Водители двух иномарок пострадали в тройном ДТП на путепроводе в Томске

В тройном ДТП пострадали два томича-автовладельца. Обстоятельства происшествия на дороге сейчас выясняет ГИБДД региона. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Водители двух иномарок получили телесные повреждения в аварии на улице Пушкина в Томске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. Они доставлены в больницу для медицинского осмотра.

- 2 октября, в субботу, в 10.20 на улице Пушкина, 57 (район путепровода), столкнулись автомобили Nissan, Hyundai и Lada. Двоих пострадавших водителей 1973 и 1998 года рождения для осмотра доставили в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

Авария активно обсуждается в соцсетях, очевидцы утверждают, что на месте образовалась пробка, так как ДТП занимает 3 полосы.

Дополнительные подробности из официальных источников будут известны позднее, добавили в региональном УГИБДД. Сейчас обстоятельства происшествия на дороге выясняются.