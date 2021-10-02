За шантаж с «обнаженкой» 18-летнего томича могут лишить свободы на 4 года

За вымогательство 5 тыс. рублей 18-летний томич может лишиться свободы максимум на 4 года. Стоило ли стараться получить деньги подобным путем? Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска поступило заявление местной жительницы о том, что у нее вымогают денежные средства. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела уголовного розыска установили подозреваемого – им оказался томич 2003 года рождения, которого, как выяснилось, пострадавшая знала, сообщили в региональном управлении МВД.

- По предварительным данным, подозреваемый, зная заявительницу, увидел в одной из соцсетей в группе знакомств ее фотографии в обнаженном виде и скопировал их. Затем написал потерпевшей, что, если она не передаст ему деньги в сумме более 5 000 рублей, то он выставит фотографии на всеобщее обозрение, а также перешлет их ее родственникам. Отказавшись выполнить требования злоумышленника, женщина обратилась в полицию, - отметили в ведомстве.

Сотрудники УМВД также добавили: дознавателями райотдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.