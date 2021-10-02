Погода в Томске 2 октября 2021 – пасмурно, прохладно, дождь

Сейчас за окном +3, дождь. Холодно. Зонт взять с собой, выходя на улицу, не помешает. Одевайтесь по погоде, берегите себя, будьте здоровы. Фото: Ксения Высотина

По данным томских метеорологов, сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями, дождь. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура +4, +6.

На территории региона также ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура днем +2…+7 °С.

В ближайшие два дня температурный фон изменится мало – он понизится примерно на 1 градус, сообщили синоптики. В Томске в ночные часы будет около 0, в дневные ожидается до +5. В области ночью столбик термометра может опуститься до минимальной отметки -4, днем – подняться до +6. Дождь не прекратится.