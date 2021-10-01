Администрация Томска требует завершить ремонт тротуаров на двух улицах к середине октября

Сроки благоустройства города в этом году затянулись... Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Томска дала подрядчику ремонта городских тротуаров на улицах Красноармейская и Яковлева еще 14 дней, так как обустройство пешеходных дорожек не было завершено из-за работ коммунальщиков на инженерных сетях. Об этом рассказал 1 октября представителям СМИ заместитель мэра Вячеслав Черноус.

В ходе комплексного ремонта двух улиц специалисты должны были сначала закончить работы на тротуарах к 20 сентября, затем срок сдвинулся на 10 дней. Но и 1 октября конца пока не видно. Как отметил Вячеслав Черноус, бригады ждали завершения работ и раскопок со стороны ресурсников.

Руководитель назвал новый срок окончания ремонта тротуаров – 15 октября. Он напомнил, что в контрактах указаны штрафные санкции.

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