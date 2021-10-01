Больных COVID-19 детей теперь будут лечить в МСЧ №2 Томска

Отделение для больных коронавирусом детей открытось в МСЧ № 2 Томска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отделение на 45 коек для детей, больных новой коронавирусной инфекцией, открылось в МСЧ № 2 города Томска, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Наталии Метелевой, здесь есть свои узкие специалисты, которые работают в детском отделении МСЧ № 2. А также существует возможность госпитализации детей вместе с родителями, о чем многие папы и мамы просили.

Кроме того, в МСЧ № 2 есть возможности для проведения компьютерной томографии, рентгенологического и иных исследований.

Интернет-портал администрации области уточняет, что ранее детей с коронавирусом госпитализировали в детскую инфекционную больницу им. Г.Е. Сибирцева.