В Томской области за время купального летнего сезона утонули 18 человек

Невозможно уберечь от смерти в воде тех, кто смерти не боится...
Фото: Влад КОМЯКОВ
Межведомственная комиссия по ЧС провела анализ несчастных случаев на акваториях Томской области во время минувшего купального летнего сезона, сообщает интернет-портал администрации региона.
По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России Сергея Егорова, в этом году на водоемах области утонули 18 человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Пресс-служба администрации области информирует о том, что по статистике спасательных служб в регионе ежегодно происходит около 60 происшествий на воде, около 40 из них заканчиваются смертельным исходом. К сожалению, в 5-7 случаях гибнут дети.
Кроме того, специалисты отметили, что, по данным статистики последних пяти лет, большинство летних ЧП – до 85 % от общего числа – произошли на необорудованных пляжах и связаны с купанием в алкогольном опьянении (68 %), отсутствием контроля за детьми со стороны взрослых (15 %) и неумением плавать (17 %).
Комиссия разработала ряд мер для снижения количества жертв в следующем купальном сезоне.