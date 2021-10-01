В Томске предпринимателю за незаконную рекламу на переулке 1905 года грозит крупный штраф

Мэрия постепенно наводит порядок с рекламной анархией... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предпринимателю в Томске выписан штраф за самовольную рекламу, размещенную на переулке 1905 года города, об этом в социальных сетях, в частности в своем телеграм-канале, сообщила мэрия областного центра.

Специалисты пресс-службы администрации города цитируют Андрея Колесникова, начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского района Томска. По словам руководителя, администрация Ленинского района выписала три штрафа индивидуальному предпринимателю, который установил незаконную рекламу и украсил ее воздушными шарами возле торгового комплекса на переулке 1905 года.

Отмечается, что за нарушение правил благоустройства территорий и нарушение требований по установке, размещению, содержанию и эксплуатации объектов праздничного и тематического оформления, бизнесмену грозят административные штрафы в размере от 150 до 500 тысяч рублей.