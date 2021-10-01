Техника «ТомскСАХ» для уборки снега и льда готова к работе зимой почти на 97 процентов

Небольшие зарплаты - давняя проблема САХ в Томске. Фото: сайт мэрии Томска

Техника регионального оператора «ТомскСАХ» для уборки снега и льда зимой на дорогах и улицах города готова к работе на 96,6%, об этом сообщила пресс-служба мэрии областного центра.

Сайт администрации города информирует о том, что эту цифру назвал руководитель предприятия Евгений Якуба на совещании с заместителем мэра Томска по благоустройству Вячеславом Черноусом. Сайт КП в Томске уже начал рассказ о подготовке «ТомскСАХ» к зиме, о работе оператора с песчано-соляной смесью.

Всего на улицы города должны выйти в холода 147 единиц техники. Однако дело не в машинах, на предприятии не хватает людей, которые будут на работать на них. В организации открыты 60 вакансий. Однако желающих мало. Как подчеркнул руководитель, сложная и ответственная работа и низкие зарплаты мало кого манят трудиться.

Например, у уборщиков территории, так красиво называют прежних дворников, которые работают на «шестидневке» с одним выходным, зарплата 20 тысяч рублей.

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