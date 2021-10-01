Три района Томской области ждут нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами

Чтобы оперативно решить проблемы с вывозом мусора, главы муниципалитетов вправе объявить режим локальной ЧС. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами – ООО «ТКС» - отказался вывозить мусор из нескольких районов Томской области. Без услуг компании, ответственной за весь цикл обращения с отходами, остались Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский районы, а также город Кедровый. Об этом в социальных сетях сообщили жители вышеперечисленных районов.

Ситуацию прокомментировал глава областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов. Он подтвердил, что ООО «ТКС» больше не занимается вывозом мусора, ссылаясь на экономическую неэффективность.

- В соответствии с утвержденным порядком мы предложили другим регоператорам других зон взять на обслуживание четвертую зону. Но по разным причинам желающих не нашлось. Департамент объявил конкурс на определение нового оператора, сейчас до 11 октября идет прием заявок, - сообщил чиновник.

К четвертой зоне относят Шегарский, Кожевниковский, Бакчарский районы, а также городской округ Кедровый.

Максим Кривов добавил, что главы муниципалитетов вправе объявлять режим локальной ЧС для того, чтобы оперативно решить проблемы с вывозом мусора. Введение режима локальной ЧС означает возможность привлечь для вывоза мусора подрядчиков, не дожидаясь итогов конкурса.

«Ситуация непростая, под ежедневным контролем нашего департамента», - заверил Максим Кривов.

Согласно данным областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, этот же регоператор - «ООО ТКС» обслуживает вторую зону деятельности Томской области - Каргасокский и Парабельский районы. В августе 2021 года регоператор объявил, что в связи с отсутствием дорожного полотна, обеспечивающего возможность транспортирования отходов, приостанавливает деятельность на межселенных территориях Герасимовского и Лугинецкого месторождений.