Коронавирус в Томске: + 97 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 654 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 октября 2021 года, в Томской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 43 749 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 56 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 654 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,07. В коечном фонде свободно 22,9% мест.

За последние сутки в стране выявлено 24 522 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 887 пациентов скончалось, 19 955 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 535 548 человек, 208 142 скончались, 6 692 722 выздоровели.

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