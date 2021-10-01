В Томской области в 2021 году возбуждено 7 уголовных дел за незаконную охоту

Незаконной считается охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты, не на тех птиц и зверей, которые указаны в разрешении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На копытных животных, а именно на лосей, разрешено охотиться в Томской области с 1 октября, сообщили в областном департаменте охотничьего и рыбного хозяйства.

«Охота на копытных животных продлится с 1 октября по 10 января 2022 года. Кроме того, сегодня же охота открывается на пушных зверей — это заяц, лиса, бобр, выдра, ондатра», - говорится в сообщении.

В департаменте напомнили, что охотникам необходимо иметь при себе документы — разрешение на добычу, разрешение на ношение и хранение оружия, охотничий билет и путевку, если охота осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях.

В департаменте также сообщили, что в 2021 году в Томской области было возбуждено семь уголовных дел за незаконную охоту и выявлено 112 административных правонарушений. Общая сумма исков по уголовным и административным делам составила 3 миллиона 480 тысяч рублей.

Уголовная ответственность за незаконную охоту в России наступает, в том числе, в случае причинения крупного ущерба. Крупным считается ущерб от 40 тысяч рублей до 120 тысяч рублей.

При этом привлечение к административной или уголовной ответственности не освобождает от возмещения в полном объеме вреда, причиненного животному миру.