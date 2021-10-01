Дороги и тротуары Томска зимой будут посыпать песко-соляной смесью и химреагентом «Бионорд»

Зимой на томских улицах будут работать снегопогрузчики, плужно-щеточные машины, тракторы, шнекороторные снегоочистители, автогрейдеры и другая техника. Фото: Иван МАКЕЕВ

В случае аномального снегопада механизированные звенья и бригады дворников будут в первую очередь выведены на те улицы Томска, где проложены маршруты общественного транспорта и находятся социальные объекты, чтобы обеспечить их транспортную доступность. Об этом заявил руководитель «ТомскСАХ» Евгений Якуба.

- Сегодня в городе есть 10 аварийноопасных участков, это путепроводы, спуски, автокольца, транспортные развязки, именно сюда в случае непогоды техника направляется в первую очередь, - сообщил Якуба.

Глава предприятия также уточнил, что предстоящей зимой бригады «ТомскСАХ» будут посыпать дороги и тротуары областного центра инертными материалами - песко-соляной смесью и химреагентом «Бионорд». Это количество материалов рассчитано на зиму со среднестатистическим количеством осадков и температурой воздуха.

Решено уменьшить концентрацию соли в антигололедной смеси для отсыпки дорог с 30% до 20%, при этом в составе станет больше песка. Предполагается, что лед будет медленнее таять, и техника будет успевать прометать дороги без грязи.

Кстати, согласно действующим Правилам благоустройства, «ТомскСАХ» до 15 октября продолжает работать в летнем режиме, однако в случае ухудшения погодных условий предприятие готово оперативно выйти на улицы.

Сегодня за «ТомскСАХ» закреплено зимнее содержание 213 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью почти 266 километров. Остальные территории обслуживают подрядчики районных администраций.