В Томской области в 2021 году выросло число жителей в возрасте от 60 лет и старше

Среди жителей Томской области в возрасте от 60 лет и старше на 100 мужчин приходится 172 женщины. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области на начало 2021 года численность населения в возрасте от 60 лет и старше составляла 222,5 тыс. человек. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Томскстата.

В сравнении с 2016-м людей старшего возраста стало больше на 28,7 тыс. (на 14,8%); в общей численности населения доля «возрастных» томичей выросла с 18% до 21%. Среди людей «серебряного возраста» преобладают женщины: их насчитывалось 140,8 тыс. (63,3% жителей региона). Мужчин существенно меньше – 81,7 тыс. человек. Статистики отмечают, что в возрасте 60 лет и старше на 100 мужчин приходится 172 женщины.

Среди старшего поколения Томской области самая многочисленная группа в возрасте 60-69 лет (129,4 тыс.), в возрасте 70-79 лет – 59,3 тыс. человек (26,6%). В возрастной группе 80 лет и старше на начало 2021 года насчитывалось 33,8 тыс. жителей.

Наконец, в регионе проживают 2 974 мужчины, достигших достойного возраста 85 лет и старше; долгожителей, перешагнувших 100-летний рубеж, среди них сто человек. Женщин в возрасте 85 лет и старше насчитывается 9 806, в том числе долгожительниц – 138.

Напомним, что сегодня, 1 октября, по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день пожилых людей. В России этот праздник официально установлен с 1992 года. В нашей стране он также известен как День старшего поколения.

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https://www.tomsk.kp.ru/daily/28338.5/4483178/