В ряде домов Кировского и Советского районов Томска отключили тепло и горячую воду

Городские власти просят томичей отнестись к ситуации – отключению отопления и горячей воды - с пониманием. Фото: Ксения Высотина

Без отопления и горячей воды предстоит прожить несколько часов в первые дни октября жителям ряда домов в Советском и Кировском районах Томска. Причина - переподключение к отремонтированной тепломагистрали. Об этом сообщили в «ТомскРТС». Компания 1 октября объявила о завершении работ по реконструкции тепломагистрали №2 Г на улице Герцена.

В департаменте городского хозяйства, в свою очередь, сообщили, что предстоят работы по подключению магистрали потребителей, которые в период выполнения работ были запитаны по резервной схеме.

- В ближайшие сутки дома, запитанные по резервной схеме, будут переподключены на основную схему. К сожалению, это будет сопровождаться кратковременным отсутствием отопления и ГВС в нескольких домах, - заявил и.о. заместителя мэра Томска - начальника департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Отопление в домах, расположенных рядом с ремонтируемым участком тепломагистрали, отключать не пришлось, его просто не было, а вот воду горячую воду отключили.

В домовых чатах многоквартирников, попавших в зону отключения, стали появляться такие сообщения – «В связи с плановой заменой заглушек на нашей капитально отремонтированной теплотрассе не будет тепла и отопления пока до 10.00 02 октября 2021. Всем нам терпения».

В «ТомскРТС» уточнили, чтобы подключить абонентов к реконструированной тепломагистрали, предстоит демонтировать заглушки и временный трубопровод, врезать реконструированный участок в действующую сеть, провести заполнение участка и совместно с управляющими организациями выполнить настройку режимов теплоснабжения.

Восстановить теплоснабжение планируется в первой половине дня в субботу, 2 октября.

В ходе реконструкции участка тепломагистрали № 2Г на участке от улицы Киевской до Тверской подрядная организация заменила более полукилометра трубопроводов. Данный участок был включен в инвестиционную программу «ТомскРТС» на 2021 год в связи с высокой степенью износа.

Работы на Герцена начались 7 августа, тогда же для движения транспорта был закрыт участок от Киевской до Тверской. Проехать по Герцена от Новгородской до Киевской можно, но сложно, для движения открыта одна полоса, в основном ею пользуются жители близлежащих домов и таксисты.

Мы писали о том, что движение на участке Герцена изначально планировалось открыть еще в сентябре - В центре Томска с 7 августа по 10 сентября закроют еще один участок автодороги.

Позже было объявлено, что движение между улицами Новгородской и Тверской в Томске возобновится к середине октября.