Детская вакцина против гриппа «Совигрипп» появилась в Томской области

Врач порекомендовал вакцинировать детей с шестимесячного возраста. Оптимально делать прививку в период с сентября по ноябрь.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Томской области появилась вакцина против гриппа «Совигрипп». В регион доставили более 30 тыс. доз, сообщает пресс-служба областной администрации.
«В регион доставлено 37 тысяч доз современной отечественной вакцины против гриппа «Совигрипп». Это уже вторая партия детской вакцины: в сентябре больницы и поликлиники Томской области получили для вакцинации детей «Ультрикс Квадри»», - говорится в сообщении.
Начальник отдела акушерской и педиатрической помощи облздрава Светлана Рубейкинауточнила, что «Совигрипп» по своей эффективности обладает теми же свойствами, что и «Ультрикс Квадри», оказывая высокий уровень защиты.
Также она отметила, что оба препарата — современные инактивированные вакцины, которые не содержат консерванта и надежно защищают организм от гриппа.
Врач порекомендовал вакцинировать детей с шестимесячного возраста. Оптимально делать прививку в период с сентября по ноябрь. Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть врач-педиатр.
Добавим, что с начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа поставили 70 тысяч человек, из них 12 тысяч – дети.
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