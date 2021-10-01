Детская вакцина против гриппа «Совигрипп» появилась в Томской области

Врач порекомендовал вакцинировать детей с шестимесячного возраста. Оптимально делать прививку в период с сентября по ноябрь. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области появилась вакцина против гриппа «Совигрипп». В регион доставили более 30 тыс. доз, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В регион доставлено 37 тысяч доз современной отечественной вакцины против гриппа «Совигрипп». Это уже вторая партия детской вакцины: в сентябре больницы и поликлиники Томской области получили для вакцинации детей «Ультрикс Квадри»», - говорится в сообщении.

Начальник отдела акушерской и педиатрической помощи облздрава Светлана Рубейкинауточнила, что «Совигрипп» по своей эффективности обладает теми же свойствами, что и «Ультрикс Квадри», оказывая высокий уровень защиты.

Также она отметила, что оба препарата — современные инактивированные вакцины, которые не содержат консерванта и надежно защищают организм от гриппа.

Врач порекомендовал вакцинировать детей с шестимесячного возраста. Оптимально делать прививку в период с сентября по ноябрь. Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть врач-педиатр.

Добавим, что с начала прививочной кампании в Томской области прививки от гриппа поставили 70 тысяч человек, из них 12 тысяч – дети.

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https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4430745/