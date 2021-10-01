Житель села Александровское Томской области каждый день грабил магазин через дыру в стене

Мужчина отгибал доски со стороны складского помещения и забирал товары с торговых полок. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области в с. Александровское местный 32-летний житель предстанет перед судом за совершение серии краж из магазина. Мужчина ежедневно отгибал доски со стороны складского помещения и забирал товары, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В августе 2021 года на протяжении недели мужчина ежедневно похищал продукты питания и алкогольную продукцию из поселкового магазина. Для этого он отгибал доски со стороны складского помещения и забирал товары с торговых полок», - говорится в сообщении.

Уточняется, что все наворованное, подозреваемый уносил к себе домой. Общая сумма причиненного преступлениями ущерба превысила 47 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.