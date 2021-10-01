Жителя Томской области будут судить за ДТП в котором погибла его жена

В ходе аварии жена подсудимого не была пристегнута ремнем безопасности, из-за чего получила телесные повреждения не совместимые с жизнью. Фото: Ксения Высотина

Томска прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя автомобиля, по вине которого погибла его супруга, сообщает пресс-служба ведомства.

«В конце июля 2021 года мужчина со своей супругой, двумя несовершеннолетними детьми и знакомым двигался на автомобиле «KIA RIO» по автодороге Томск – Аникино – Ярское. При совершении обгона водитель выехал на левую обочину, где утратил контроль над управлением автомобилем. После чего транспортное средство пересекло проезжую часть, съехало в правый кювет и опрокинулось», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе аварии жена подсудимого не была пристегнута ремнем безопасности, из-за чего получила телесные повреждения не совместимые с жизнью.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Томский районный суд.