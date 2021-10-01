В селе Тогур Томской области из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек

На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов шел дым из квартиры на 3 этаже. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Томской области в с. Тогур из-за пожара в пятиэтажном доме было эвакуировано 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«На момент прибытия первого подразделения в одном из подъездов шел дым из квартиры на 3 этаже. Пожарные по лестничным маршам из подъезда эвакуировали 20 человек», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате пожара на 3 этаже в квартире в комнате сгорели вещи и закоптились стены. Информации о пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.