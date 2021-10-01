Медведь, на которого шла охота весь сентябрь в Томской области, ушел в лес

По мнению специалистов, животное ушло подальше в лес и возможно больше не побеспокоит горожан. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Медведь, которого преследовали почти весь сентябрь томские охотники, ушел в лес, сообщил специалист территориального отдела по Томскому району областного департамента Сергей Кустов.

- С 19 сентября мы не наблюдаем следов медведя и следов его жизнедеятельности рядом с населенными пунктами Томского района и пригородом Томска, - рассказал Кустов.

Отмечается, что по мнению специалистов, животное ушло подальше в лес и возможно больше не побеспокоит горожан.

Напомним, что ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что томичи, живущие в микрорайоне Южные Ворота, обнаружили следы медведя. И не где-нибудь, а в роще за школой "Интеграция".

Также до этого, жители Степановки и пос. Трубачево Томского района тоже рассказывали, что рядом с их домами и на трубачевской частной пасеке побывал медведь.