В селе Александровское Томской области местный житель изготовлял боеприпасы и незаконно отлавливал осетра

Рыба и патроны были обнаружены при проведении обыска квартиры обвиняемого по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта 29,84 грамм марихуаны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томской области в с. Александровское местный 51-летний житель пойдет под суд за то, что изготовлял дома боеприпасы, а также занимался браконьерством, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В августе 2021 года мужчина добыл незаконным способом сибирского осетра, чем причинил ущерб в размере более 160 тыс. рублей. Помимо этого, в период 2016 – 2021 годы он изготовил более 200 патронов из найденного, по его утверждению, на сельской автодороге охотничьего пороха», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что рыба и патроны были обнаружены при проведении обыска квартиры обвиняемого по ранее возбужденному в отношении него уголовному делу о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта 29,84 грамм марихуаны.

На наддай момент возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения в Александровский районный суд Томской области.