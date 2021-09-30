Врач из Томска предупредил о приходе четвертой волны COVID-19 в Сибирь в середине октября

Вот уже и четвертая волна коронавируса на подходе... Фото: Олег Укладов

Утром 30 сентября в аккаунте администрации Томской области в Instagram прошел прямой эфир с заведующим отделением анестезиологи и реанимации, врачом анестезиологом-реаниматологом МСЧ № 2 г. Томска Евгением Леонидовичем Тарасенко.

Специалист ответил на различные вопросы, связанные с инфекцией, вакцинацией от COVID-19. По его словам, система здравоохранения и население должны готовиться к новой – четвертой – волне коронавирусной инфекции. Со стороны медиков и власти такая подготовка ведется. Врач отметил, что в центральных регионах страны и крупных городах эта волна уже началась. Примерно, в середине октября ее можно ждать и в СФО.