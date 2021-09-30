Томская область в тройке лидеров в Сибири по урожайности зерновых и картофеля

Томские аграрии показывают достойные результаты в уборочную кампанию 2021 Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Томская область находится в тройке лидеров среди регионов Сибири по урожайности зерновых и картофеля, сообщает пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села региона.

Специалисты информируют, что область заняла третье место в СФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Об этом говорит официальная сводка Минсельхоза РФ. Эксперты отмечают, что с показателем 27,5 ц/га мы уступаем только Красноярскому краю (31,1 ц/га) и совсем немного – Кемеровской области (27,9 ц/га).

Кроме того, Томская область находится в тройке лидеров и по урожайности картофеля – 201,4 ц/га. Впереди только Новосибирская область (208,5 ц/га) и Красноярский край (203,9 ц/га).