В Томске в 98% благоустроенных домов включено отопление

Прошло 10 дней с начала отопительного сезона, но 114 домов в Томске остаются без тепла... Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В 98% благоустроенных домов Томска на сегодняшний день появилось тепло, пресс-служба мэрии города опубликовала данные жилищно-коммунальных отделов районных администраций областного центра.

Специалисты информируют, что на 30 сентября, с начала отопительного сезона к теплу подключены 3 305 домов из 3 419.

Размещены данные по муниципалитетам: в Ленинском районе тепло есть в 744 домах (из 756), в Кировском – 715 (из 735), в Советском – 866 (из 920), в Октябрьском – 980 (из 1008).

Отмечается, что по разным причинам до сих пор не подключенными к теплоснабжению остаются 114 домов.