В Томске ТГУ запустил 45 кампусных курсов для студентов и горожан

Дополнительные образовательные дисциплины и модули реализуются в ТГУ в течение последних пяти лет. Фото: Ксения Высотина

Томский государственный университет запустил 45 кампусных курсов для студентов и томичей. Пройти обучение смогут не только учащиеся вузов, но и все желающие, - сообщает пресс-служба университета.

«Томский государственный университет запустил в новом учебном году 45 кампусных курсов в рамках концепции так называемой «избыточной образовательной среды». Пройти обучение смогут не только студенты вуза, но и все желающие, сообщила начальник учебного управления вуза Мария Игнатьева», - говорится в сообщении.

Как отметила начальник учебного управления вуза, дополнительные образовательные дисциплины и модули реализуются в ТГУ в течение последних пяти лет. Такое обучение для студентов бесплатно, для внешних слушателей оно осуществляется за символическую плату.

– Идея следующая – сформировать избыточную образовательную среду для студентов, чтобы они осваивали предметы не только в рамках своих учебных планов, но и в соответствии со своими интересами. По сути, курсы – это открытые лекции и практикумы опытных преподавателей. В осеннем семестре открылось 45 курсов, – прокомментировала Мария Игнатьева.

Также она добавила, что в прошлом году было реализовано 54 курса. Всего в текущем учебном году вуз планирует открыть 68.

Уточняется, что собраны разные направления курсов, от гуманитарных, социально-психологических до физико-математических.

Добавим, что ознакомиться с перечнем кампусных курсов и записаться можно на сайте ТГУ.