В Томске выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 598 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 30 сентября 2021 года, в Томской области выявлено 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 43 652 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 68 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 36 598 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 1,0. В коечном фонде свободно 21,6% мест.

За последние сутки в стране выявлено 23 888 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 867 пациентов скончалось, 18 826 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 7 511 026 человека, 207 255 скончались, 6 672 767 выздоровели.