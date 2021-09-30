В Томске владельцы двух пилорам были оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства

После рассмотрения возбужденных дел, владельцы двух пилорам были оштрафованы на общую сумму 20 тыс. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владельцы двух томских пилорам были оштрафованы за нарушения природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Вопреки требованиям закона в двух лесопунктах на улицах Профсоюзная и Мостовая пиломатериалы и бревна хранятся без соблюдения противопожарных расстояний. Своевременная очистка территории от горючих отходов не обеспечена. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при производстве древесного угля и сжигании отходов переработки древесины на государственный учет не поставлены», - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что инвентаризация данных выбросов не проведена, также не вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду.

После рассмотрения возбужденных дел, владельцы двух пилорам были оштрафованы на общую сумму 20 тыс. рублей.