В Томске до конца 2021 года появится восемь новых детских садов

Прошло выездное совещание по строительству детских садов в рамках нацпроекта «Демография». Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске прошло выездное совещание областного штаба, где власти оценили темпы строительства новых детских садов, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Прошло выездное совещание по строительству детских садов в рамках нацпроекта «Демография». В работе совещания приняли участие и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, руководители профильных департаментов горадминистрации, представители подрядных организаций и Госстройнадзора», - говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что участники совещания побывали на четырех объектах.

Первым в списке был детский сад на ул. Болдырева, 13. Дошкольное учреждение дети смогут посещать с декабря этого года.

- Сейчас на объекте бригады ведут устройство систем электроснабжения, отопления и вентиляции, сантехнические работы, черновую отделку помещений, красят фасад, - рассказали в мэрии.

На ул. Академика Сахарова, 46 продолжается строительство детсада на 145 мест.

- Здесь также ведут сантехнические работы, устройство электроснабжения, отопления и вентиляции, доделывают крышу, - прокомментировали власти.

Отмечается, что уже заканчивается строительство два детских сада – на ул. Высоцкого, 16 и Иркутский тракт, 175/3. В первом детсаду будет 145 мест, во втором – 220 мест.

Насчет двух последних учреждений власти уточнили, что там завершаются устройства внутренних инженерных систем, выполняется отделка, а также благоустраивается территория и устанавливается входная группа.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы детские сады, строящиеся в Томске, были сданы вовремя. Конечно, есть ряд проблем, которые влияют на сроки сдачи объектов, но мы стараемся оперативно их решить, - рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Добавим, что на 2021 год в Томске по нацпроекту «Демография» строятся восемь новых детских садов, завершение планируется в этом году.