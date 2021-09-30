Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2021 9:00

В Томской области в селе Парабель местный житель избил трех сотрудников ДПС

Мужчине грозит тюремный срок
Ксения Высотина
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Сначала избивать и оскорблять начал отец обвиняемого.

Сначала избивать и оскорблять начал отец обвиняемого.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в селе Парабель местный 23-летний житель избил ногами трех сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В августе 2021 года экипажем ДПС был остановлен автомобиль, водитель которого вместо выполнения законных требований о предоставлении документов и прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения начал избивать и оскорблять сотрудника полиции», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что после неправомерных действий отца, к нему подключился его сын, обвиняемый. Парабелец по очереди стал избивать руками и ногами трех сотрудников полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело и направлено в суд для рассмотрения.