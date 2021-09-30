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Общество30 сентября 2021 8:32

Ученые из ТГАСУ создали стройматериалы из отходов нефтихимии

Университет договорился с научным центром СИБУРа
Ксения Высотина
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В ходе работы в соответствии заданием, удалось разработать, с использованием технических солей, составы вяжущих, бетонных и растворных смесей различного назначения и технологические принципы их производства. Фото: пресс-служба ТГАСУ

В ходе работы в соответствии заданием, удалось разработать, с использованием технических солей, составы вяжущих, бетонных и растворных смесей различного назначения и технологические принципы их производства. Фото: пресс-служба ТГАСУ

В Томском архитектурном университете ученым факультета и кафедры физики, химии и теоретической механики удалось разработать стройматериалы из отходов нефтихимии. Об этом сообщает пресс-служба университета.

«Коллектив кафедры строительных материалов и технологий СФ и кафедры физики, химии и теоретической механики ООФ ТГАСУ завершил цикл исследовательских работ по договору с корпоративным научным центром СИБУР по химическим технологиям (НИОСТ)», - говорится в сообщении.

Как отметила профессор кафедры СМиТ Наталья Копаница, заказчику была интересна возможность применения их многотоннажных отходов – солевых осадков, для производства различных строительных материалов.

- Сначала наши специалисты изучили характеристики, представленных заказчиком продуктов, разработали способы подготовки солевых отходов и дали рекомендации по их использованию в качестве добавок или даже основного компонента при производстве различных строительных материалов, -рассказала профессор кафедры.

Уточняется, что в ходе работы в соответствии заданием, удалось разработать, с использованием технических солей, составы вяжущих, бетонных и растворных смесей различного назначения и технологические принципы их производства.

– Мы надеемся на продолжение исследований, – подытоживает Наталья Копаница.