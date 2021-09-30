Одна из полос Комсомольского проспекта в Томске будет закрыта для движения с 1 октября на 48 часов

Специалисты ТомскРТС» приносят горожанам извинения за доставленные неудобства и просят выбирать для движения другие пути. Фото: Ксения Высотина

О частичном ограничении движения транспорта в Томске объявила пресс-служба мэрии. С вечера пятницы, 1 октября, из-за работ энергетиков будет ограничено движение автомобилей по проспекту Комсомольскому.

«С 21 часа пятницы, 1 октября, до 24 часов воскресенья, 3 октября, движение транспорта на участке пр. Комсомольского от ул. Сибирской до пер. Мариинского будет закрыто по одной полосе при движении от ул. Пушкина в сторону ул. Сибирской», - говорится в сообщении городской администрации.

Некоторые будущие неудобства томских автомобилистов связаны с работой энергетиков в этом районе города.

В мэрии уточнили, что бригады «ТомскРТС» продолжат строительные работы по прокладке тепловых сетей к строящемуся административному зданию около ТЦ «Изумрудный город».

В прошлые выходные энергетики уже работали на одной из полос проспекта Комсомольского.