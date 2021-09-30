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Происшествия30 сентября 2021 7:31

В Томске живым найден пропавший 19 сентября пенсионер

Полиция, разыскивая мужчину, обращалась за помощью к томичам
Елена Андреева
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Томич 1945 года найден живым.

Томич 1945 года найден живым.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске установлено местонахождение мужчины, который ушел из дома в середине сентября, сообщили в УМВД по Томской области. Томич 1945 года найден живым.

29 сентября полиция с помощью СМИ обратилась к томичам с просьбой помочь установить местонахождение без вести пропавшего жителя Октябрьского района города.

«19 сентября текущего года ушел из дома по улице Ивана Черных и по настоящее время не вернулся Штракбейн Владимир Андреевич, 1945 года рождения», - такой текст значился в ориентировке полиции.

30 сентября стало известно, что местнонахождение пенсионера установлено.

- Найден, жив! - сообщили в полиции.

Подробности не уточняются.