В Томске живым найден пропавший 19 сентября пенсионер

Томич 1945 года найден живым. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске установлено местонахождение мужчины, который ушел из дома в середине сентября, сообщили в УМВД по Томской области. Томич 1945 года найден живым.

29 сентября полиция с помощью СМИ обратилась к томичам с просьбой помочь установить местонахождение без вести пропавшего жителя Октябрьского района города.

«19 сентября текущего года ушел из дома по улице Ивана Черных и по настоящее время не вернулся Штракбейн Владимир Андреевич, 1945 года рождения», - такой текст значился в ориентировке полиции.

30 сентября стало известно, что местнонахождение пенсионера установлено.

- Найден, жив! - сообщили в полиции.

Подробности не уточняются.