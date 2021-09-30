В Томске обладатели "Пушкинской карты" чаще всего выбирают Театр драмы

«Пушкинская карта» именная и не подлежит продаже или передаче третьим лицам. Все билеты, которые приобретаются по «Пушкинской карте», также именные. Фото: из социальной сети

Томский театр драмы пользуется максимальным спросом среди горожан, получивших «Пушкинскую карту», сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«На данный момент самым востребованным у томичей – держателей «Пушкинской карты» является Театр драмы, где продано уже больше тысячи билетов. На втором месте — Томская областная государственная филармония, на третьем — Театр юного зрителя», - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в стране был запущен проект «Пушкинская карта», направленный на то, чтобы молодежь могла за счет государства посещать различные культурные мероприятия. Это могут быть походы на экскурсию, на концерт, в театр.

«Пушкинская карта» предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет включительно. В 2021 году возраст будут определять на 1 сентября. Кому на этот день уже исполнится 14 лет, но еще не будет 23 — те смогут получить карту.

Предполагается, что на год каждому молодому человеку будет выделено для посещения театров и других культурных учреждений по 5 тысяч рублей. Но в 2021-м, поскольку год не полный, эта сумма составит 3 тысячи.

Мы рассказывали о том, что томская «драма» предлагает по «Пушкинской карте» более 20 репертуарных спектаклей.

В учреждениях культуры Томской области продано более 4000 билетов по «Пушкинской карте». В проекте участвуют все томские театры, муниципальные и областные музеи, их филиалы, филармония, ДНТ «Авангард», «Дом искусств», ДК «Восток» в Асине и парк «Околица». Жители Томской области могут использовать свою карту также в любом регионе страны, в том числе в столичных культурных центрах.