На несколько часов без воды остались два микрорайона Томска

На перебои с водой горожане начали жаловаться в социальных сетях вечером 29 сентября. Фото: Евгения ГУСЕВА

На несколько часов без воды остались 29 сентября жители как минимум двух микрорайонов Томска.

По информации «Томскводоканала», поздно вечером 29 сентября потребовался перезапуск насосного оборудования.

«В аварийном режиме была временно прекращена подача холодного водоснабжения в районе Иркутского тракта и микрорайоне Зеленые горки», - говорится в сообщении.

На перебои с водой горожане начали жаловаться в соцсетях вечером. Ночью, по сведениям «Томскводоканала», воду начали подавать в дома. Выход на режимное давление был зафиксирован в 04.30 30 сентября, подчеркивается в сообщении ресурсоснабжающей организации.