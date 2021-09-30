В Томске и Северске в течение двух дней можно будет анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

Команда специалистов проедет в общей сложности по большим и малым городам 55 российских регионов. Фото: из социальной сети

Томская область присоединилась к акции Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021», сообщает пресс-служба обладминистрации.

«30 сентября и 1 октября в Томске, Северске и Асине будут работать мобильные комплексы, в которых любой желающий сможет бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию», -говорится в пресс-релизе.

30 сентября, с полудня и до 6 вечера тестирование в Томске можно пройти у торгового центра «Персональ» (пр. Кирова, 65), в Северске – у торгового центра «Томлад» (ул. Солнечная, 2 стр. 5). В Асине мобильный комплекс будет работать, 1 октября, с 12 до 18 часов около детской школы искусств (ул. Ленина, 40).

Из Томска мобильные комплексы отправятся в Ачинск, Железногорск и Красноярск.

Маршрут экспедиции, которая стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге, уже составил 58 753 километра по территориям 47 регионов-участников. Тест на ВИЧ в мобильных пунктах сдали 10 136 человек. Акция завершится в ноябре в Хабаровске.

Те, кто стоял у истоков создания этого проекта, говорят, что он направлен, в том числе, на снижение дискриминации ВИЧ-положительных людей и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Организаторы говорят, что тестирование занимает около 15 минут. Пока идет забор материала для исследования, медики рассказывают о путях передачи ВИЧ-инфекции и о том, что делать, если тест окажется положительным.